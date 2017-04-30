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В Киеве вывесили баннер с приглашением на «Бессмертный полк» (ФОТО, ВИДЕО)

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В Киеве вывесили баннер с приглашением на «Бессмертный полк» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Киеве на Воздухофлотском мосту неизвестные вывесили баннер с призывом к жителям города принять участие в шествии «Бессмертного полка».

В сети опубликованы фото и видео баннера.

Бессмертный полк — международная общественная акция, проводящаяся в России и странах ближнего и дальнего зарубежья в День Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также записывают семейные истории своих героев в Народной летописи на сайте движения.

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В Киеве вывесили баннер с приглашением на «Бессмертный полк» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493568927

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