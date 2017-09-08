В Киеве «ветеран АТО» напал с ножом на «сепаратистов» и полицию (ФОТО, ВИДЕО)

В киевском баре с говорящим названием «Гадкий Койот» перебравший «ветеран АТО» с ножом напал на компанию, показавшуюся ему «сепаратистами». Заодно досталось и приехавшим на вызов полицейским.

Как пишут местные СМИ, конфликт начался из-за того, что вернувшийся около года назад из «АТО» боевик, выпивавший в «Койоте», якобы услышал, как за соседним столиком «неизвестный ему человек громко прославлял ДНР и ЛНР».

«Атошник» спровоцировал конфликт и потребовал, чтобы «сепаратист» вышел с ним на улицу «поговорить».

Во дворе заведения, увидев, что силы неравны (поддержать «сепаратиста» подошли и его друзья), «ветеран АТО» достал нож и начал наносить удары сторонникам Народных Республик.

Когда на место прибыла полиция, которую вызвали очевидцы побоища, находившийся в неадекватном состоянии «атошник» нанес полицейскому удар ножом в ногу.

Стражу порядка потребовалась госпитализация, «воина света» задержали.

Читайте также: На Донбассе «самоуничтожился» один из лучших штурмовиков «Правого сектора» (ФОТО)