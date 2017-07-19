В Киеве сожгли микроавтобус «Айдара» (ФОТО, ВИДЕО)
В Киеве неизвестные подожгли микроавтобус карательного батальона «Айдар», в результате чего пострадал водитель.
Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.
Отмечается, что ночью в Печерское управление полиции поступило сообщение о пожаре на улице Дарвина. Следственно-оперативная группа выехала по адресу.
«По прибытию к полицейским обратился мужчина, который объяснил, что несколько месяцев назад по доверенности предоставил свой автомобиль знакомому, который занимается перевозками. Однако недавно в телефонном разговоре он сообщил, что автобус сгорел, а сам находится в больнице», — говорится в сообщении.
Так, полиция установила, что пострадавший — житель Киева, который получил заказ на перевозку.
«Ожидая пассажиров, киевлянин решил перенести личные вещи в багажник. Находясь позади авто, почувствовал, как на него пролилась жидкость, после чего вспыхнуло пламя. Автомобиль сгорел, пострадавшего с ожогами доставили в больницу», — сообщает пресс-служба полиции.
Когда пожарные закончили тушить Mercedes, рядом с авто была обнаружена бутылка из-под «коктейля Молотова».
Киевский журналист Влад Антонов отметил, что микроавтобус принадлежал батальону «Айдар».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1500473020
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