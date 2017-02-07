В Киеве решили отобрать землю у посольства России

Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали расторжение договора аренды сразу для трех участков, предоставленных посольству России в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета.

«Эти земельные участки были предоставлены в 1998 году Российской Федерации в пользование сроком на 49 лет. За одну гривну арендной платы в год московиты имели право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках или даже продавать. К счастью, за 17 лет этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды», — заявил депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко.

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Речь идет о расторжении договоров аренды земельного участка площадью 0,197 гектара по адресу: улица Спасская, 14, земельного участка площадью 0,3634 га по адресу улица Спасская, 13–15, и по адресу улица Боричев ток, 17, 19, 21 площадью 0,3771 га в Подольском районе.

«Согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды — нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров», — отметили в Киевсовете.

Теперь проекты решений будут рассмотрены на пленарном заседании Киевсовета. А после того как земельные участки вернут в коммунальную собственность, там планируют обустроить скверы.

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