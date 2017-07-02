В Киеве радикалы совершили очередное нападение на Руслана Коцабу

Вечером, 1 июля, в киевском метро было совершено нападение на известного украинского журналиста Руслана Коцабу. Об этом он сам написал в Facebook и даже разместил видео, в котором ему удалось снять одного из нападавших.

«Вчера вечером на меня было совершено нападение нациками С14. Слава Богу, благодаря пассажирам метро „Позняки“, — я от тех сосунков отбился! Но огорчило бездействие полиции», — написал он.

Следует отметить, что это уже не первое нападение на Коцабу в Киеве за последний месяц.

Ранее украинский суд приговорил Коцабу к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным препятствовании деятельности вооруженных сил Украины. При этом суд оправдал журналиста по еще одной инкриминируемой ему статье — «государственная измена». Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу «узником совести».

В 2016 году Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Однако в начале июня этого года Высший специализированный суд Украины по вопросам уголовных и гражданских дел постановил возобновить уголовное дело против опального журналиста. Напомним, что накануне этого суда Руслан Коцаба дал интервью агентству EADaily, в котором говорил, что нападения на него радикалов имееют целью заставить его покинуть страну.