В Киеве радикалы разгромили выставку с критикой Майдана

Выставка Давида Чичкана «Потерянная возможность», посвященная войне и ситуации после Евромайдана, разгромлена в Киеве радикалами. Об этом сообщает «Громадське радио» со ссылкой на сотрудников Центра Визуальной культуры, где и была расположена экспозиция.

По словам одной из сотрудниц, во время нападения был избит охранник. «Ворвались люди спортивного телосложения. Мы с коллегой спрятались в комнате, им не удалось открыть дверь, но охранника избили. Все это длилось минут пять», — рассказала очевидец событий.

Она отметила, что вызванная на место полиция, приехала только через полчаса. Нападавшие, которых было больше 10 человек, разрисовали стены, повредили выставленные картины, а часть работ забрали.

Давид Чичкан — художник, анархо-коммунист, живет и работает в Киеве, участвовал в Майдане, но недоволен результатами.