Украина 

В Киеве радикалы разгромили выставку, посвященную последствиям майдана (ФОТО, ВИДЕО)

0 коментариев
В Киеве радикалы разгромили выставку, посвященную последствиям майдана (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Киеве радикалы разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана.

Об этом сообщили сотрудники Центра визуальной культуры, где и проходила выставка, посвященная последствиям «Евромайдана».

«В Киеве радикалы разгромили выставку художника левых сил… Сегодня во второй половине дня на выставку ворвалась куча людей спортивного телосложения с закрытыми лицами, они испортили все картины экспозиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшим, испортившим все работы художника и избившим охранников, удалось скрыться до приезда полиции, сотрудники центра написали заявление в правоохранительные органы.

По словам сотрудников центра, «нападавшие оделись так, как одеваются участники ультраправых группировок».

Давид Чичкан — активный участник майдана, анархо-коммунист, живет и работает в Киеве.

Читайте также: В Киеве призвали давить русских танками и выкапывать их из могил

В Киеве радикалы разгромили выставку, посвященную последствиям майдана (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Киеве радикалы разгромили выставку, посвященную последствиям майдана (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Киеве радикалы разгромили выставку, посвященную последствиям майдана (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Киеве радикалы разгромили выставку, посвященную последствиям майдана (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486500597

Другие новости:

yhlary_1461779765

Подонок всея Украины

0
y3gu83_1462776003

Порошенко требует усиливать санкции против России (ВИДЕО)

0
3mx05l_1461914164

Отчаянное положение как прелюдия отчаянных решений. Юрий Селиванов

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *