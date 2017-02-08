В Киеве радикалы разгромили выставку, посвященную последствиям майдана (ФОТО, ВИДЕО)
В Киеве радикалы разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана.
Об этом сообщили сотрудники Центра визуальной культуры, где и проходила выставка, посвященная последствиям «Евромайдана».
«В Киеве радикалы разгромили выставку художника левых сил… Сегодня во второй половине дня на выставку ворвалась куча людей спортивного телосложения с закрытыми лицами, они испортили все картины экспозиции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нападавшим, испортившим все работы художника и избившим охранников, удалось скрыться до приезда полиции, сотрудники центра написали заявление в правоохранительные органы.
По словам сотрудников центра, «нападавшие оделись так, как одеваются участники ультраправых группировок».
Давид Чичкан — активный участник майдана, анархо-коммунист, живет и работает в Киеве.
Читайте также: В Киеве призвали давить русских танками и выкапывать их из могил
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486500597