В Киеве радикалы разгромили выставку, посвященную последствиям майдана (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве радикалы разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана.

Об этом сообщили сотрудники Центра визуальной культуры, где и проходила выставка, посвященная последствиям «Евромайдана».

«В Киеве радикалы разгромили выставку художника левых сил… Сегодня во второй половине дня на выставку ворвалась куча людей спортивного телосложения с закрытыми лицами, они испортили все картины экспозиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшим, испортившим все работы художника и избившим охранников, удалось скрыться до приезда полиции, сотрудники центра написали заявление в правоохранительные органы.

По словам сотрудников центра, «нападавшие оделись так, как одеваются участники ультраправых группировок».

Давид Чичкан — активный участник майдана, анархо-коммунист, живет и работает в Киеве.

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