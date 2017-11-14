В Киеве работники морга объявили забастовку из-за холодных батарей (ВИДЕО)

В моргe на улице Оранжерейной в Киеве прекратили проводить вскрытия и выдавать тела погибших до возобновления отопления.

Тут с лета нет горячей воды и до сих пор не включили отопление. Батареи в зале, где должны работать патологоанатомы, холодные. Руководство жалуется, что заболела уже треть персонала. Чтобы как-то повлиять на ситуацию, в морге прекратили проводить вскрытия и выдавать тела погибших.

Сообщается, что бригада «Киевэнерго» раскопала яму за 200 метров от здания Академии последипломного образования, где расположен морг, и обнаружила, что из трубы теплоносителя вытекает поток воды. По словам рабочих, заваривать или затыкать дыру нет смысла, нужна новая труба. Когда ее привезут, а в морге, соответственно, появится отопление — неизвестно.

В результате граждане, которые не могут получить ни тела, ни справки о смерти родных и близких, вынуждены переносить время похорон.

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