В Киеве протестующие пенсионеры МВД вступили в схватку с полицией

В Киеве произошла потасовка между украинскими полицейскими и их же бывшими коллегами — ветеранами МВД, которые вышли на акцию протеста, требуя перерасчета своих пенсий. Как передает ФАН, ссылаясь на главу независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, столкновение произошло прямо у здания украинского правительства.

«В 13.15 произошла потасовка между полицейскими и ветеранами МВД, которые со всей Украины приехали требовать от правительства перерасчёта пенсии (некоторые получают пенсию 950 гривен)», — написал профсоюзный лидер на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отметил Волынец, участники акции заявили, что хотят поговорить с первым вице-премьером Украины Степаном Кубивом. Сообщается, что протестующие намерены отстаивать свои требования до конца и уже перекрыли улицу Грушевского.