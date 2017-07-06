В Киеве протестующие пенсионеры МВД вступили в схватку с полицией
В Киеве произошла потасовка между украинскими полицейскими и их же бывшими коллегами — ветеранами МВД, которые вышли на акцию протеста, требуя перерасчета своих пенсий. Как передает ФАН, ссылаясь на главу независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, столкновение произошло прямо у здания украинского правительства.
«В 13.15 произошла потасовка между полицейскими и ветеранами МВД, которые со всей Украины приехали требовать от правительства перерасчёта пенсии (некоторые получают пенсию 950 гривен)», — написал профсоюзный лидер на своей странице в социальной сети Facebook.
Как отметил Волынец, участники акции заявили, что хотят поговорить с первым вице-премьером Украины Степаном Кубивом. Сообщается, что протестующие намерены отстаивать свои требования до конца и уже перекрыли улицу Грушевского.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/06/v-kieve-protestuyushchie-pensionery-mvd-vstupili-v-shvatku-s-policiey