В Киеве профсоюзы проводят первомайскую демонстрацию

В Киеве на Крещатике проходит первомайская демонстрация. Организаторами шествия выступила Федерация профсоюзов в Украине. В акции принимают участие около 1000 человек.

Под звуки барабанов, колонна тронулась по Крещатику. В мероприятии принимают участие люди разного возраста — от студентов до пенсионеров. Охраняет демонстрацию около 200 полицейских.

В руках у людей нет политических флагов, в основном таблички с регионами, которые представляют.

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По материалам: https://news-front.info/2017/05/01/v-kieve-profsoyuzy-provodyat-pervomajskuyu-demonstratsiyu/