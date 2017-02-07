В Киеве призвали давить этнических русских в Украине танками и выкапывать их из могил

Президент-менеджер киевской сети розничной торговли RINGOO Яна Потишняк опубликовала текст, в котором призвала «давить танками всех этнических русских», проживающих в Украине.

Текст появился в разделе блогов на сайте Корреспондент, на момент публикации он был удален самим автором, однако сохранился в кэше поисковиков.

«Где наша солидарность? Где наша европейскость? Где наше самоуважение к самим себк? Почему мы не давим танками всех этнических русских проживающих на нашей земле? Почему мы, наконец-то, не начнем их всех сжигать в газовых камерах, как это делали сами русские при Сталине в отношении наших дедов во время голодомора?…. Почему в Украине до сих пор полностью не запретили русский оккупационный язык? Ведь та же русня в своей рашке все народы заставила говорить по-русски, уничтожив все местные языки!», — написала Потишняк в блоге, причем на русском языке.

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Менеджер также возмутилась тем фактом, что этническим русским оказывается бесплатная медицинская и юридическая помощь.

«Вообще, надо ввести уголовную ответственность за сострадание к русским! За оказание им любой помощи! Медицинской! Юридической и так далее!…. подобно Латвии, для русскиз давно уж пора сделать отдельный паспорт „оккупанта”! Пусть им будет стыдно за Путинскую агрессию!» — говорится в тексте.

По ее словам, «даже хоронить русских надо запретить».

«Давно пора уже нашей Верховной Раде принять закон, согласно которому этнических русских в обязательном порядке необходимо будет именно кремировать, а не захоранивать в нашей священной и измученной этими русскими земле! И вообще, надо выкопать могилы всех этнических русских захороненых сегодня в нашей земле и так же их кремировать, подобно тому, как в свое время в Израиле кремировали прах одного казненного немецкого преступника в начале 60-тых годов двадцатого века! Ох, когда ж мы наконец-то научимся себя уважать!?!?» — задалась вопросом Потишняк.

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В конце текста менеджер RINGOO рассказала про готовящиеся мартовские скидки.

«P.S: Кстати, дорогие покупатели сети магазинов Ringoo, совсем забыла! САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!! СОВСЕМ СКОРО В НАШЕЙ СЕТИ БУДЕТ ОДНА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ! МАРТОВСКАЯ! МУЖЧИНЫ СЛЕДИТЕ ЗА СКИДКАМИ».