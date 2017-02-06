В Киеве примериваются к сносу Родины-Матери

В Киеве хотят снести монумент «Родина-Мать», но технически такой возможности нет, поэтому пока бандеровские оккупанты города-героя обдумывают как бы спилить герб СССР и заменить его на тризуб.

В октябре прошлого года главарь ОУН* Николай Коханивский призвал снести памятник до основания, но поскольку «технически нам сложно будет это делать, своими силами мы его не снесем, но, во всяком случае, какие-то шины возле него можно поджечь».

Власти на снос памятника пока решиться не могут, в том числе и по техническим причинам и по причине нереальной дороговизны такого мероприятия, и предлагают заменить герб на щите. Однако такая операция может стоить еще дороже.

Для строительства скульптуры был построен специальный 100-метровый кран, который был демонтирован после окончания работ. Сама 102-метровая конструкция — сложное сооружение, где 16-метровый меч весом в 9 тонн, уравновешивает щит весом в 13 тонн.

Внук одного из авторов и тоже скульптор Василий Бородай возмущен планами в отношении памятника: «Это просто безобразно — изменять работу, которая вошла в число 300 наилучших произведений тысячелетия! Что нам даст то, что мы поменяем герб СССР на тризуб? Ничего».

Василий Бородай предупреждает об опасности вмешательства: «Теоретически снять герб можно. Но это чревато разрушением всей конструкции. Руки статуи держатся на специальном противовесе. И если снимать ту, что со щитом, нарушится баланс другой — с мечом. Если же снимать с руки только щит (он крепится на специальной дуге), это может вызвать обрушение самой конструкции».

Скульптор указывает и на то, что эта затея повлечет трату огромных средств. Очевидно, это соображение — единственное, которое принимают в расчет варвары 21 века: между Кабмином в лице министерства культуры и киевской мэрией завязалась бурная переписка по поводу того, на чьем балансе находится памятник и за чей счет проводить работы по его «декоммунизации».

«Окончательное решение вопроса о сроках выполнения демонтажа, а также по замене данного герба относятся к полномочиям центрального органа исполнительной власти — Министерства культуры Украины, которому подчиняется данный мемориальный комплекс», — сообщили в пресс-службе Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, соглашаясь с «единодушным мнением» о необходимости «демонтажа символики на щите монумента», мэрия не спешит брать на себя материальную ответственность.

О политической ответственности сегодня говорить уже не приходится. Страна идет «вразнос» и требует всё большей «идеологической дозы», чтобы хоть как-то отвлечь народ от платежек за услуги ЖКХ и галопирующего роста цен на продукты питания в «будущей аграрной сверхдержаве».

Наверное, не случайно «дискуссии» вокруг монумента «Родина-Мать» были активизированы в начале февраля с очередным масштабным повышением тарифов, в том числе на электроэнергию, газ, мобильную связь, лекарства.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация.