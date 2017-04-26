Украина 

В Киеве преступник в камуфляже устроил стрельбу на улице, есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)

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В Киеве преступник в камуфляже устроил стрельбу на улице, есть раненые (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Киеве на перекрестке улиц Вышгородской и Белицкой произошел инцидент, во время которого один из участников достал травматический пистолет и открыл стрельбу, сообщает «Киев оперативный».

В результате стрельбы были ранены трое человек, все раны проникающие. Пострадавшие были госпитализированы.

«Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Был одет в камуфляжную форму, на вид 35–40 лет, при себе имеет травматический пистолет», — говорится в сообщении.

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В Киеве преступник в камуфляже устроил стрельбу на улице, есть раненые (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Киеве преступник в камуфляже устроил стрельбу на улице, есть раненые (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Киеве преступник в камуфляже устроил стрельбу на улице, есть раненые (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493159093

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