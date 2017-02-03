В Киеве «патриоты» заварили двери российского банка (ФОТО, ВИДЕО)

Украинские радикалы продолжают воевать с филиалами российских банков, которые расположены в Киеве.

Сегодня от атаки «патриотов» из «Национального корпуса» пострадал VTB-банк. Несколько десятков неонацистов-радикалов облили краской вход в банк, окна и двери обклеили листовками, а затем приварили железные прутья к двери входа.

Полиция в составе 10 правоохранителей бесчинства радикалов традиционно не пресекала, предпочитая отстраненно наблюдать за ходом событий.

Напомним, что ранее представители этого же объединения залили краской двери в «Проминвестбанке» и «Сбербанке России».

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