Россия 

В Киеве «патриоты» заварили двери российского банка (ФОТО, ВИДЕО)

0 коментариев
В Киеве «патриоты» заварили двери российского банка (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Украинские радикалы продолжают воевать с филиалами российских банков, которые расположены в Киеве. 

Сегодня от атаки «патриотов» из «Национального корпуса» пострадал VTB-банк. Несколько десятков неонацистов-радикалов облили краской вход в банк, окна и двери обклеили листовками, а затем приварили железные прутья к двери входа.

Полиция в составе 10 правоохранителей бесчинства радикалов традиционно не пресекала, предпочитая отстраненно наблюдать за ходом событий.

Напомним, что ранее представители этого же объединения залили краской двери в «Проминвестбанке» и «Сбербанке России».

Читайте также: В Киеве боевики «Азова» с автоматами блокируют офисы российских банков (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве «патриоты» заварили двери российского банка (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Киеве «патриоты» заварили двери российского банка (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486123669

Другие новости:

fxzjv1_1461168488

Россия подготовила «дорожную карту» по урегулированию в Донбассе, — Грызлов

0
ksbthn_1470614883

Стрельба на КПВВ «Чонгар»: водитель, прорываясь на автомобиле, едва не сбил пограничника

0
v82no9_1456275003

Литий-ионные аккумуляторы запретят провозить в самолётах

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *