Украина 

В Киеве обокрали могилу Леси Украинки

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В Киеве обокрали могилу Леси Украинки | Русская весна

В Киеве на Байковом кладбище неизвестные осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украинки.

Вандалы похитили бронзовые элементы памятника.

Могила Леси Украинки — памятник национального значения. Она расположена на старом Байковом кладбище, где похоронены деятели культуры и искусств, а надгробия имеют историко-культурную ценность. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте. Скульптор — Галина Петрашевич.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493007276

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