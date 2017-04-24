В Киеве обокрали могилу Леси Украинки

В Киеве на Байковом кладбище неизвестные осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украинки.

Вандалы похитили бронзовые элементы памятника.

Могила Леси Украинки — памятник национального значения. Она расположена на старом Байковом кладбище, где похоронены деятели культуры и искусств, а надгробия имеют историко-культурную ценность. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте. Скульптор — Галина Петрашевич.