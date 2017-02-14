В Киеве обокрали квартиру писательницы-русофобки

У украинской детской писательницы — русофобки Ларисы Ницой обокрали квартиру в Киеве.

Об этом сообщил автор и радиоведущий Константин Дорошенко.

«Ограблена квартира Ларисы Ницой. Воровство — это преступление и низость. Тем более у людей, которые занимаются культурой в нашей стране. Они, как правило, не благоденствуют», — написал он.

«Однако мысль о карме и сингулярности возникает неизбежно. Бросать мелкими деньгами в лицо кассирше, травить человека за то, что та вынуждена зарабатывать на праздники в одежде Санта-Клауса, унижать того, кто и так унижен нищетой — так же низость. За низость приходится отвечать. Иногда в неожиданной форме», — добавил Дорошенко.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Ницой в супермаркете бросила сдачу в кассира за обслуживание на русском языке.