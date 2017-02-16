В Киеве новых полицейских ищут с помощью объявлений на столбах (ФОТОФАКТ)
Киевляне заметили на столбе необычное объявление: полиция Киева сообщала о наборе новых оперуполномоченных, разместив объявление на столбе.
Афиша примотана скотчем.
«Пик реформы Национальной полиции достигнут. Новых полицейских ищут с помощью объявлений на столбах. Ну, как чернорабочих или торговцев гербалайфом», — иронизирует журналист Александр Дубинский.
В соцсетях пользователи шутят, что о наборе в полицию можно сообщить, «нарисовав» объявление на асфальте через трафарет.
Также киевляне сообщают, что видели в городе и другие объявления — о наборе следователей и спецназовцев.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487265535