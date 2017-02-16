Украина 

В Киеве новых полицейских ищут с помощью объявлений на столбах (ФОТОФАКТ)

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В Киеве новых полицейских ищут с помощью объявлений на столбах (ФОТОФАКТ) | Русская весна

Киевляне заметили на столбе необычное объявление: полиция Киева сообщала о наборе новых оперуполномоченных, разместив объявление на столбе.

Афиша примотана скотчем.

«Пик реформы Национальной полиции достигнут. Новых полицейских ищут с помощью объявлений на столбах. Ну, как чернорабочих или торговцев гербалайфом», — иронизирует журналист Александр Дубинский. 

В соцсетях пользователи шутят, что о наборе в полицию можно сообщить, «нарисовав» объявление на асфальте через трафарет.

Также киевляне сообщают, что видели в городе и другие объявления — о наборе следователей и спецназовцев.

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В Киеве новых полицейских ищут с помощью объявлений на столбах (ФОТОФАКТ) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487265535

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