В Киеве новых полицейских ищут с помощью объявлений на столбах (ФОТОФАКТ)

Киевляне заметили на столбе необычное объявление: полиция Киева сообщала о наборе новых оперуполномоченных, разместив объявление на столбе.

Афиша примотана скотчем.

«Пик реформы Национальной полиции достигнут. Новых полицейских ищут с помощью объявлений на столбах. Ну, как чернорабочих или торговцев гербалайфом», — иронизирует журналист Александр Дубинский.

В соцсетях пользователи шутят, что о наборе в полицию можно сообщить, «нарисовав» объявление на асфальте через трафарет.

Также киевляне сообщают, что видели в городе и другие объявления — о наборе следователей и спецназовцев.

Читайте также: Радикалы «украсили» посольство Польши в Киеве портретом Бандеры (ВИДЕО)