В Киеве не собираются возобновлять поставки электроэнергии в ЛНР

В Киеве не видят оснований для возобновления подачи электричества в населенные пункты Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сегодня, 25 апреля, заявил заместитель министра «по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса» Георгий Тука.

«Сейчас прекращены любые хозяйственные отношения с неподконтрольными территориями, говорить хотя бы о перспективах погашения существующей задолженности было бы очень оптимистично», — сказал он в эфире телеканала «112. Украина». По словам замминистра, прекращение поставок электроэнергии осуществлено «на постоянной основе», так как предпосылок для урегулирования ситуации нет.

Тука уточнил, что задолженность компании «Луганское энергетическое объединение» перед энергорынком Украины составляет 5,2 млрд гривен (почти $ 194,8 млн), такую же сумму должны предприятию потребители. «Этот долг условно распределен между контролируемой и неконтролируемой территорией — примерное соотношение пятьдесят на пятьдесят», — заявил чиновник.

Как сообщало EADaily, около часа ночи энергетики ЛНР уже восстановили подачу электричества в большинство районов Луганска. По данным Системного оператора Единой энергетической системы, Россия нарастила поставки электроэнергии в республики. Так, на 8.00 25 апреля мощность перетоков в украинском направлении составила 652 МВт, тогда как вчера в то же время она не превышала 532 МВт.