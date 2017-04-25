В Киеве напротив синагоги неонацисты разместили вывеску «Холокост Кабаре» (ФОТО)

В центре Киева, прямо напротив синагоги, местные неонацисты не постеснялись установить вывеску «Холокост Кабаре».

О вопиющем, кощунственном факте сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

«Вот эту жуть (не нахожу слова как это назвать) повесили в центре Киева вчера, в день памяти жертв Холокоста, в городе, где находится Бабий Яр, напротив центральной синагоги! И продаются билеты на пятничное представление.

Кому нужна эта провокация, я не знаю, но заявляю, что мы, еврейская община, сделаем всё, чтобы убрать эту провокацию», — написал возмущенный священнослужитель на своей странице в соцсети.

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