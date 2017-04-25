Украина 

В Киеве напротив синагоги неонацисты разместили вывеску «Холокост Кабаре» (ФОТО)

0 коментариев
В Киеве напротив синагоги неонацисты разместили вывеску «Холокост Кабаре» (ФОТО) | Русская весна

В центре Киева, прямо напротив синагоги, местные неонацисты не постеснялись установить вывеску «Холокост Кабаре».

О вопиющем, кощунственном факте сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

«Вот эту жуть (не нахожу слова как это назвать) повесили в центре Киева вчера, в день памяти жертв Холокоста, в городе, где находится Бабий Яр, напротив центральной синагоги! И продаются билеты на пятничное представление.

Кому нужна эта провокация, я не знаю, но заявляю, что мы, еврейская община, сделаем всё, чтобы убрать эту провокацию», — написал возмущенный священнослужитель на своей странице в соцсети.

Читайте также: Украина сама роет себе яму, переписывая историю

В Киеве напротив синагоги неонацисты разместили вывеску «Холокост Кабаре» (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493109817

Другие новости:

vfamh0_1469365689

О лжи и пропаганде. Сергей Александровский

0
p606qv_1480164962

Неонацистка Заверуха в больнице угрожает перерезать горло, если ее повезут в СИЗО (ФОТО)

0
eb30bq_1487373843

Американские СМИ нашли на референдуме в Нидерландах «фейковых украинцев»

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *