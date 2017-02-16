В Киеве напали на инициатора кампании по реабилитации воинов УПА

Сегодня, 16 февраля, перед пресс-конференцией председателя Института национальной памяти Владимира Вятровича произошла потасовка. Несколько человек перед входом в здание информационного агентства «Укринформ» набросились на Вятровича, после чего вмешалась охрана.

Прибывшие на место правоохранители задержали нападавших мужчин и отвели их в сторону до прибытия полиции и выяснения обстоятельств. Сам Вятрович сообщил, что нападавшие не предъявили ему никаких конкретных претензий, а лишь намеревались ударить его.

Как сообщало EADaily, институт, возглавляемый Владимиром Вятровичем, начал информационную кампанию по политической реабилитации воинов Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).

На совести УПА тысячи убитых украинцев, поляков, евреев. С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации эти события достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов, жертвами чего стали около 100 тыс человек, главным образом женщины, дети и старики.