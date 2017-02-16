Украина 

В Киеве напали на директора Института национальной памяти (ФОТО)

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В Киеве напали на директора Института национальной памяти (ФОТО) | Русская весна

Неизвестные в 13:30 устроили потасовку у здания информационного агентства «Укринформ» перед пресс-конференцией председателя Института национальной памяти Владимира Вятровича.

Несколько человек перед входом в здание набросились на Вятровича. После чего охрана развела председателя Института нацпамяти и неизвестных в разные стороны.

Охрана здания задержала нападавших мужчин и отвела их в сторону до прибытия полиции и выяснения обстоятельств.

Сам Вятрович заявил, что нападавшие не предъявили ему никаких конкретных претензий, а лишь намеревались избить его.

В Киеве напали на директора Института национальной памяти (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487253473

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