В Киеве напали на директора Института национальной памяти (ФОТО)

Неизвестные в 13:30 устроили потасовку у здания информационного агентства «Укринформ» перед пресс-конференцией председателя Института национальной памяти Владимира Вятровича.

Несколько человек перед входом в здание набросились на Вятровича. После чего охрана развела председателя Института нацпамяти и неизвестных в разные стороны.

Охрана здания задержала нападавших мужчин и отвела их в сторону до прибытия полиции и выяснения обстоятельств.

Сам Вятрович заявил, что нападавшие не предъявили ему никаких конкретных претензий, а лишь намеревались избить его.