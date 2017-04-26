Украина 

В Киеве на территории детского сада прогремел взрыв (ФОТО)

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В Киеве на территории детского сада прогремел взрыв (ФОТО) | Русская весна

Утром 26 апреля в Киеве от взрыва неизвестного предмета, похожего на шарик, едва не пострадал 6-летний ребенок.

Об обстоятельствах взрыва на территории детского сада сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления нацполиции в Киеве Оксана Блыщик.

«Установлено, что в 8:50 мама вела в садик шестилетнего мальчика. По дороге ребенок подобрал с земли шарик. Впоследствии, когда мальчик бросил его о землю, раздался взрыв», — уточнила Блыщик, добавив, что от взрыва, к счастью, никто не пострадал, хотя на асфальте осталось повреждение.

Теперь правоохранители изучают место происшествия, им предстоит выяснить, что именно стало причиной взрыва и как опасный предмет оказался на территории дошкольного учреждения.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493197235

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