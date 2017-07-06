В Киеве автомобиль въехал в толпу митингующих (ВИДЕО)
В Киеве возле здания правительства состоялся митинг с участием ветеранов и пенсионеров Министерства внутренних дел, которые перекрыли движение по улице Грушевского и требовали пересчета пенсий.
В последствии митингующие вышли на проезжую часть улицы и пытались прорваться в здание Кабинета Министров.
В итоге произошла потасовка с нацгвардейцами. Кроме того, неизвестный на авто совершил наезд на протестующих, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека.
«По словам очевидцев, от водителя сильно пахло алкоголем. В машину полетели громкоговоритель и камни», — отметил помощник нардепа Денис Кривопалый.
В связи с событиями глава управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля отметил, что между протестующими и водителем авто Porsche, который пытался проехать сквозь толпу, возник конфликт.
«Протестующие разбили лобовое стекло автомобиля. Чтобы не допустить дальнейшего развертывания конфликта патрульные взяли машину в кольцо», — отметил представитель полиции.
Полицейские окружили машину, которая совершила наезд на толпу
Водитель так и не вышел из машины, а после того, как к нему в салон сел следователь, автомобиль покинул место ДТП.
По предварительным данным, три человека получили травмы.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499359980