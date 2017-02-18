В Казахстане расследуют гибель военных при сходе лавины

Военная прокуратура Южного региона Казахстана расследует гибель военнослужащих при сходе лавины в Жамбылской области страны, передаёт Интерфакс со ссылкой на военную полицию.

«Мы зарегистрировали факт и передали в военную прокуратуру Южного региона. Предварительно, по ст. 453 (халатное отношение к службе)», — сообщил источник агентства.

При этом в полиции уточнили, что статья — предварительная, прокуратура может её переквалифицировать.

17 февраля в Жамбылской области на юге Казахстана во время занятий по боевой подготовке на военнослужащих сошла снежная лавина. На месте происшествия найдены тела семи человек.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев взял расследование гибели военных под личный контроль.