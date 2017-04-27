В Казахстане растет число объявлений о продаже невинности. Девушки из разных городов Казахстана выставляют себя на торги и просят за девственность миллионы тенге, сообщает Nur.kz.

Свой поступок казашки объясняют острой нуждой или личными проблемами — минимальная цена на невинность составляет 500 тысяч тенге ($ 1600). Наряду с продажей целомудрия растет спрос и на гименопластику — операцию по восстановлению невинности. Цены на нее начинаются от 20 тысяч тенге. По словам врачей, чаще к процедуре прибегают, чтобы сделать сюрприз мужу или «второй половинке». При этом некоторые делают ее неоднократно.

В южных регионах Казахстана сохранилась традиция выдавать девушку замуж невинной. Поэтому многие приезжают в Алма-Ату, указывает портал.

Как сообщало EADaily, 12 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал статью «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания», в которой изложил свое видение на проблему и пути ее преодоления. «Первое условие модернизации нового типа — это сохранение своей культуры, собственного национального кода, — отметил президент Казахстана, — но это не значит консервация всего в национальном самосознании. Нам нужно отделить то, что дает нам уверенность в будущем, от того, что ведет нас назад».

Президент также отметил, что задачи модернизации будут включать в себя превращение образования в главный приоритет для казахстанской молодежи и обеспечение компьютерной грамотности, знания иностранных языков и культурной открытости казахстанцев.