В Казани жестоко убили чернокожего студента

16 февраля в Казани был жестоко убит студент-африканец, который приехал из республики Чад для учебы в Казанском федеральном университете.

Как сообщили EADaily в пресс-службе МВД по Татарстану, тело 24-летнего студента со следами множественных ножевых ранений было найдено накануне в Казани возле дома № 1 по улице Аделя Кутуя (там расположены университетские общежития для иностранцев — прим. EADaily ). Местные СМИ пишут, что на теле зафиксировали более 20 ножевых ранений. Погибший учился на втором курсе юридического факультета КФУ.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все детали происшествия.