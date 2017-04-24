В Казани прошел митинг за право изучать родной русский язык

22 апреля в столице Татарстана состоялся митинг «За русский язык», организатором которого выступило Общество русской культуры республики (ОРКТ). В мероприятии приняло участие около 60 человек.

Следует отметить, что несмотря на подобную крайне скромную явку, площадку в сквере имени Тинчурина, где был запланирован митинг, полиция заранее обнесла солидным металлическим ограждением. Организаторы шутили, что митинговать их пустили «в загоне». Основными участниками митинга были родители русскоязычных школьников, которые пришли со своими детьми. Именно они, по словам председателя ОРКТ Михаила Щеглова, были и остаются все эти годы главной движущей силой всех мероприятий за право школьников изучать родной русский язык в Татарстане.

Щеглов напомнил, что «за 11 лет обучения в школе в других регионах ребенок получает 1200 часов русского языка, в то время как в Татарстане — 700 часов». Причина, уверен Щеглов, в том, что часы, выделяемые на изучение родного языка, в республике отдают исключительно под изучение татарского, распространяя это на всех детей, в том числе и русских. Ситуация становится просто абсурдной, когда у русских детей родным языком значится татарский. Школьное расписание строится таким образом, что часы, которые могли быть отведены под изучение русского, отдаются под татарский язык. «В итоге после принятия в 1992 году местного закона „О языках народов Татарстана“, закрепившего обязательное изучение татарского языка всеми детьми в школах республики, прошло 25 лет, подрастает уже третье поколение русских детей, которые отучились в школах республики, однако татарским языком они не овладевают. И весь расчет на то, что удастся реализовать эксперимент по государственному двуязычию, объективно провалился», — констатировал Щеглов, указывая на устаревшее законодательство республики, которое отказывается учитывать эту реальность.

На плакатах участников были написаны следующие лозунги: «Наш родной язык — русский!», «Татарстан — часть России», «Министр Фаттахов (Энгель Фаттахов, глава Минобрнауки Татарстана — прим. EADaily ), у русских детей родной язык — русский», «Требуем наделить русский язык статусом родного!», «6 часов татарского и 3 часа русского в школах Татарстана — это нормально?», «Русские в Татарстане не хотят себя чувствовать как русские на Украине» и др.

Примечательно, что акцию посетили татарские националисты — члены Всетатарского общественного центра. Причина их появления осталась непонятной, видимо, они ожидали, что выступающие на митинге будут скандировать что-то против татарского языка: именно так стараются преподнести подобные мероприятия татарские национал-сепаратисты, и в том же духе показывают на местных телеканалах родителей русскоязычных детей, отстаивающих право изучать русский язык в полном объеме. Однако выступавшие на митинге активисты ОРКТ и родители детей как раз подчеркивали, что они не против того, чтобы татарские дети и все желающие изучали татарский язык, они просят лишь, чтобы их дети учили свой родной русский язык в полном объеме, как по всей стране, и чтобы их освободили от принудительного изучения татарского.

Как ранее сообщало EADaily, в день проведения митинга «За русский язык» в Казани с помпой проходил Третий съезд народов Татарстана — официозное мероприятие, на котором звучали заявления, что «Татарстан — это пример межнационального благополучия», «успехи Татарстана обусловлены межэтническим и межконфессиональным согласием», «без мира и согласия не будет единения и мощи страны». Однако основным рефреном была мысль, что «народы Татарстана» желают продлить договор о разграничении полномочий с Москвой.

Пока одни родители митинговали в сквере за право их детей учить родной русский язык, заместитель председателя Русского национально-культурного объединения РТ (созданного в декабре 2012 года Казанским кремлем как альтернатива Обществу русской культуры РТ — прим. EADaily ) Ирина Александровская расточала благодарности в адрес руководства Татарстана за «счастливую и радостную жизнь» русских в этой национальной республике. Проблему с изучением русского языка в школах Татарстана Александровская, сама работающая директором школы, предпочла обойти стороной.

На недавнем Съезде народов Татарстана о продлении договора о разграничении полномочий с РФ заявил от лица всей республики экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев. При этом он указал, что республика хочет продлить договор без внесения каких-либо изменений в его содержание. В поддержку продления договора уже высказался и представляющий Татарстан в федеральном парламенте глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.