В Казани бывший сотрудник МВД протаранил терминал аэропорта

В ночь на 22 декабря в международном аэропорту «Казань» сотрудники ГИБДД безуспешно пытались остановить водителя автомобиль «ВАЗ-2115», уходившего от погони. Автомобиль, за рулем которого сидел бывший сотрудник СОБРа МВД по Татарстану, протаранил двери терминала А1 и ворвался внутрь помещения аэропорта.

На записи, выложенной в сеть очевидцами, видно, как «пятнадцатая» с нескольких попыток прошибает стеклянную дверь терминала, задевая при этом стоящую рядом машину. Сотрудники ГИБДД в это время безуспешно пытаются открыть двери авто и вытащить из него водителя. Однако водитель сносит двери и пробивается в здание. Внутри автомобиль врезался в кафе и повредил водопроводные трубы, из-за чего терминал залило водой.

Задержать нарушителя удалось лишь после того, как он выехал из здания. Он нанес терминалу многочисленные разрушения, общий ущерб оценивается в 6 млн рублей, пишет «Казанский репортер». Сотрудники ГИБДД начали преследовать нарушителя еще с улицы Ершова в Казани, где он проигнорировал требование инспекторов остановиться. На лихача составили более десятка административных протоколов.

В МВД по Татарстану случившееся до сих пор не комментируют. По сообщениям местных СМИ, нарушителем стал 40-летний Руслан Нуртдинов, в прошлом сотрудник СОБРа МВД Татарстана. Сейчас Нуртдинов является гендиректором и совладельцем ЧДП (частное детективное предприятие) «Сова», расположенного в Набережных Челнах, ранее он также руководил охранными предприятиями «Град» и «Град-1».