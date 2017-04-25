В Каспийском море началась внезапная проверка боеготовности российской флотилии

Корабли Каспийской флотилии России вышли в море в рамках внезапной проверки боевой готовности под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

«В рамках внезапной проверки корабельные группировки Каспийской флотилии вышли из пунктов базирования и приступили к выполнению учебно-боевых задач», — пояснил Астафьев.

В учениях задействованы ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг», малые артиллерийские корабли «Волгодонск», «Астрахань» и «Махачкала», базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катер «П-351» «Грачонок», а также суда гидрографической службы и вспомогательного флота.

«В ходе начального этапа проверки экипажи кораблей отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу», — отметил полковник.

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Затем все участники мероприятия массово вышли из пункта базирования и перешли в районы рассредоточения, организовали все виды охраны и обороны на незащищённом рейде во взаимодействии с противодиверсионным катером «Грачонок».

Иван Капустин