В Карабахе сообщили о гибели военнослужащего от азербайджанской пули
В результате обстрела с азербайджанской стороны, на боевой позиции одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха погиб военнослужащий-срочник Нарек Арутюнян.
Как сообщает пресс-служба министерства обороны непризнанной республики, трагический инцидент произошел накануне, 24 апреля около 17:50 по местному времени. С целью выяснения всех обстоятельств гибели солдата проводится расследование.
Согласно источнику, особенно интенсивными были обстрелы на восточном и юго-восточном направлениях линии соприкосновения. Азербайджанские ВС активно использовали снайперское оружие.
«С целью подавления активности противника, передовые подразделения Армии обороны Карабаха вынуждены были предпринять ответные действия», — говорится в сообщении.
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По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/25/v-karabahe-soobshchili-o-gibeli-voennosluzhashchego-ot-azerbaydzhanskoy-puli