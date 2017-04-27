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В Калининграде задержаны 12 террористов

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В Калининграде задержаны 12 террористов | Русская весна

В Калининграде спецназ ФСБ задержал двенадцать боевиков террористической организации «Исламский джихад — джамаат моджахедов».

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что выходцы из Средней Азии, возможно, причастны к вербовке в террористическую организацию.

«Оперативниками в ходе спецоперации задержаны 12 выходцев из республик Средней Азии, являющихся членами ячейки международной террористической организации „Исламский джихад — Джамаат моджахедов”, возможно, причастных к вербовочной деятельности в интересах международной террористической организации», — подчеркнули в пресс-службе.

Спецслужбы также установили лидера ячейки, который разыскивался в Узбекистане за преступления экстремистской направленности. По данным правоохранительных органов, он вербовал жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центральной Азии, в интересах эмиссаров группировки «Исламский джихад — джамаат моджахедов».

«В настоящее время злоумышленник дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций. Кроме того, установлены связи лидера ячейки, проводится проверка на предмет их причастности к незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Сирии», — отметили в ФСБ.

В ближайшее время планируется выдворить задержанных иностранцев в страну, из которой они прибыли. Там их будут судить за терроризм.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493238706

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