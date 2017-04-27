Проишествия 

В Калининграде задержаны 12 членов террористической организации

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Иллюстрация: kaliningrad.net

Среди 12 человек, задержанных в Калининграде и подозреваемых в связях с запрещенной в России международной террористической организации «Исламский джихад — джамаат моджахедов», был и лидер ячейки, разыскиваемый правоохранительными органами Республики Узбекистан за совершение преступления экстремистской направленности. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает ТАСС.

Он осуществлял вербовку жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона в интересах эмиссаров террористической организации. «В настоящее время злоумышленник дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций. Кроме того, установлены связи лидера ячейки, проводится проверка на предмет их причастности к незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Сирии», — сказали в ФСБ.

Уточняется, что все 12 задержанных — выходцы из республик Средней Азии. В ближайшей перспективе запланированы мероприятия по выдворению задержанных иностранных граждан в страну, откуда они прибыли, где они будут привлечены к уголовной ответственности за совершенные преступления террористической направленности.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/27/v-kaliningrade-zaderzhany-12-chlenov-terroristicheskoy-organizacii

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