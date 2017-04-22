В Ижевске при пожаре погибли четверо, из них двое детей

В Ижевске в частном деревянном доме произошел пожар. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Удмуртской республике.

Как рассказали спасатели предмтавителям СМИ, в результате инцидента погибли четыре человека — пожилая пара, а также двое их внуков в возрасте около 10 лет.

Информация о возгорании, как уточняется на сайте ведомства, поступила в дежурную часть в 7:32 по местному времени. Пожар был зафиксирован на улице Почтовой.

Дом, по данным представителей министерства, полностью сгорел. Площадь возгорания составила 80 кв. м. В 7:58 по местному времени, по информации пресс-службы МЧС, оно уже было ликвидировано.

Остальные подробности происшествия пока не сообщаются. В настоящее время причины пожара устанавливают спасатели.​