Проишествия 

В Ижевске при пожаре погибли четверо, из них двое детей

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На месте происшествия. Фото с сайта ГУ МЧС по Удмуртии

В Ижевске в частном деревянном доме произошел пожар. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Удмуртской республике.

Как рассказали спасатели предмтавителям СМИ, в результате инцидента погибли четыре человека — пожилая пара, а также двое их внуков в возрасте около 10 лет.

Информация о возгорании, как уточняется на сайте ведомства, поступила в дежурную часть в 7:32 по местному времени. Пожар был зафиксирован на улице Почтовой.

Дом, по данным представителей министерства, полностью сгорел. Площадь возгорания составила 80 кв. м. В 7:58 по местному времени, по информации пресс-службы МЧС, оно уже было ликвидировано.

Остальные подробности происшествия пока не сообщаются. В настоящее время причины пожара устанавливают спасатели.​

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/22/v-izhevske-pri-pozhare-pogibli-chetvero-iz-nih-dvoe-detey

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