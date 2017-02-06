В Испании потребовали разорвать дипотношения с Украиной (ФОТО, ВИДЕО)

Вечером 5 февраля в столице Испании состоялась акция протеста, участники которой потребовали от правительства своей страны перестать поддерживать киевский режим, который виновен в обстрелах мирного населения Донбасса, и предложили разорвать дипотношения с Украиной.

Под лозунгом: «Киев бомбит гражданское население. Донбасс сопротивляется», люди вышли к зданию МИДа Испании. Несколько десятков человек держали в руках транспорант, фотографии разрушений в городах Донбасса и флаг ЛНР.

Скандируя лозунги «Фашизм вон из Донбасса!», «Нет НАТО, базы вон!», «Донбасс победит!», собравшиеся критиковали действия правительства Испании, которое в составе Евросоюза и НАТО «прямым или косвенным образом» оказывает военную и политическую поддержку киевскому режиму.

«Мы требуем от правительства Испании разорвать дипломатические отношения с правительством Украины», — заявила организатор протестной акции, официальный представитель «Форума против империалистической войны и НАТО» Анхелес Маэстро.

По словам Маэстро, протестующие «обвиняют Евросоюз в пособничестве правительству, созданному в результате государственного переворота, которое поддерживают люди нацистской идеологии».

Как рассказала официальный представитель «Форума», митингующие вышли на протест после резкого обострения конфликта на Донбассе. Вина за это, по мнению испанских активистов, лежит на украинских властях, развернувших «карательную операцию против гражданского населения Донбасса» и нарушивших «минские соглашения, которые предписывают отказаться от использования тяжелого вооружения».

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Как сообщила Маэстро, эта акция — долг памяти испанцев перед народом Украины, который не оставался в стороне в то время, когда Испания боролась с фашизмом.