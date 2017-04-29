Проишествия 

В Иркутской области сгорело целое село из-за костра на участке

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Фто: 38.mchs.gov.ru

В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области в результате пожара сгорели 59 домов. Как сообщается на сайте главного управления МЧС по региону, пожар возник из-за неосторожных действий местного жителя.

«По свидетельству местных жителей, возгорание началось из-за их односельчанина, который сжигал мусор на участке. Из-за сильного порыва ветра огонь вышел из-под контроля и перекинулся на строения», — говорится в сообщении.

Виновник пожара установлен, с ним работают дознаватели.

Установлены виновники еще нескольких пожаров в регионе. Житель Слюдянки, который также уничтожал мусор на своем приусадебном участке, сжег свой дом и едва не лишил крова соседей. Еще двое дачников устроили пожары, убираясь на своих участках в Тулунском и Зиминском районах. В Братском районе владелец предприятия, проводя работы с использованием открытого источника огня, устроил лесной пожар.

Пожар, разгоревшийся 28 апреля в селе Бубновка, сопровождался сильным ветром и уничтожил большую часть населенного пункта — сгорело более 50 домов, школа и детский сад. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Во всем Сибирском федеральном округе введен режим чрезвычайной ситуации, увеличивается группировка по тушению пожаров. Вечером в пятницу, 28 апреля, глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Сибирь.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/29/v-irkutskoy-oblasti-sgorelo-celoe-selo-iz-za-kostra-na-uchastke

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