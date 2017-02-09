В Ираке убит один из лидеров «Катаиб Хезболла»

В Ираке убит высокопоставленный представитель шиитской группировки «Катаиб Хезболла». Об этом со ссылкой на источники в силах внутренней безопасности Ирака передает телеканал Al Arabiya.

Бассем аль-Мусави был доставлен в госпиталь иракской Басры после обстрела его автомобиля неизвестными лицами. От полученных ранений один из командиров «Катаиб Хезболла» позже скончался.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за убийство аль-Мусави.

Как напоминает Al Arabiya, «Катаиб Хезболла» является частью военнизированных формирований иракских шиитов «Хашд аль-Шааби», которые участвуют в боях с террористами ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) на севере Ирака. Группировка было создана в 2010 году* и имеет тесные связи с движением ливанских шиитов «Хизбалла». Обе организации пользуются всесторонней поддержкой Ирана.

* На самом деле задолго до указанной панарабским телеканалом даты — в 2003 году. По данным некоторых авторитетных ближневосточных изданий, формирование «Катаиб Хезболла» состоялось в период 2006—2007 годов.