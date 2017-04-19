Проишествия 

В Ираке исламисты применили иприт против инструкторов из США и Австралии

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16 апреля боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ) применили иприт против военных инструкторов из США и Австралии, находящихся на территории одной из воинских частей Ирака. Об этом сообщил телеканал CBS.

По его данным, ни один из инструкторов не пострадал, но медицинская помощь потребовалось 25 иракцам. Начато расследование инцидента.

За день до этого исламисты направили снаряд с хлором в западную часть Мосула.

Как сообщало EADaily, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, использование террористами химического оружия под Мосулом приобрело систематический характер. «Мы выражаем крайнюю озабоченность в связи с поступившей от Международного комитета Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения информацией о случаях применения ИГИЛ отравляющих веществ в иракском городе Мосул, — сказала дипломат. —  Рассматриваем очередные преступления ИГИЛ как свидетельство того, что применение химического оружия, в том числе против мирного населения, приобрело уже систематический характер. Не сомневаемся в наличии у боевиков ИГИЛ, „Джебхат ан-Нусры“ (запрещена в РФ) не только промышленно-бытовых токсичных химикатов, таких как хлор, но и полноценных боевых отравляющих веществ, например иприта».

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/19/v-irake-islamisty-primenili-iprit-protiv-instruktorov-iz-ssha-i-avstralii

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