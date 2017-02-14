В интернете появилась трансляция разрушения самой высокой плотины США

В видеосервисе YouTube появилась трансляция с места аварии на крупнейшей плотине США, которая находится недалеко от калифорнийского города Оровилл.

Из-за угрозы ЧС власти накануне объявили об эвакуации почти 200 тыс. жителей из населенных пунктов Мэрисвилл, Оливхерст, Уитленд, Лайв Ок, Пламас Лейк, Гридли, Оровилл, Юба-сити, которые может затопить в случае, если плотина будет разрушена напором воды. На территории трех округов штата — Саттер, Бьютт и Юба, введен режим чрезвычайного положения.

Специалисты опасаются, что в ближайшее время может произойти обрушение резервного водосброса плотины. Это приведет к неконтролируемому сбросу воды. Сейчас спасатели пытаются создать из мешков с песков преграду для воды на случай, если ситуация будет развиваться по худшему сценарию.

Причем, как сообщают «Вести», разрушение Оровилльской плотины в штате Калифорния может нанести бюджету США ущерб, сравнимый с ущербом от урагана «Катрина» в 2005 году. Тогда бюджет страны потерял $ 125 млрд. Экономисты предостерегают, что для восстановления инфраструктуры после нынешней катастрофы также понадобятся колоссальные суммы.

Напомним, в штате прошли сильные дожди, после чего вода начала переливаться через плотину, а потом специалисты зафиксировали разрушение основного водосброса из-за эрозии.

Дамба в Оровилле была построена в 1960-х годах и является самой высокой в стране, ее высота достигает 230 метров.