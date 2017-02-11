Проишествия 

В Индии построили рекордный по величине песчаный замок

0 коментариев

Кадр репортажа «Россия 24»

В Индии построили самый высокий в мире замок из песка. Размером он почти с пятиэтажный дом — 15 метров.

Как сообщает телеканал «Россия 24», скульптуру сооружали 9 дней. Лейтмотив произведения — мир. Поэтому на замке его главный символ — голубь, а также портреты Махатмы Ганди, Нельсона Манделы и Будды. Автор скульптуры — известный в Индии художник по песку, преподаватель местного университета Сударсан Паттнайк. Работал он не в одиночку, а со своими студентами. Помогали ему 45 человек.

Песчаный замок — теперь в Книге рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд был установлен в США.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/11/v-indii-postroili-rekordnyy-po-velichine-peschanyy-zamok

Другие новости:

3mf7b8_1459436822

ФСБ выдворила из России несостоявшегося украинского шпиона

0
tvlhyo_1464420723

ДНР: ВСУ ведут минометный обстрел Докучаевска

0
ieo1u2_1455962404

Human Rights Watch раскритиковала Киев за ограничение прав человека

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *