В Индии построили рекордный по величине песчаный замок
В Индии построили самый высокий в мире замок из песка. Размером он почти с пятиэтажный дом — 15 метров.
Как сообщает телеканал «Россия 24», скульптуру сооружали 9 дней. Лейтмотив произведения — мир. Поэтому на замке его главный символ — голубь, а также портреты Махатмы Ганди, Нельсона Манделы и Будды. Автор скульптуры — известный в Индии художник по песку, преподаватель местного университета Сударсан Паттнайк. Работал он не в одиночку, а со своими студентами. Помогали ему 45 человек.
Песчаный замок — теперь в Книге рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд был установлен в США.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/11/v-indii-postroili-rekordnyy-po-velichine-peschanyy-zamok