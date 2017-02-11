В Индии построили рекордный по величине песчаный замок

В Индии построили самый высокий в мире замок из песка. Размером он почти с пятиэтажный дом — 15 метров.

Как сообщает телеканал «Россия 24», скульптуру сооружали 9 дней. Лейтмотив произведения — мир. Поэтому на замке его главный символ — голубь, а также портреты Махатмы Ганди, Нельсона Манделы и Будды. Автор скульптуры — известный в Индии художник по песку, преподаватель местного университета Сударсан Паттнайк. Работал он не в одиночку, а со своими студентами. Помогали ему 45 человек.

Песчаный замок — теперь в Книге рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд был установлен в США.