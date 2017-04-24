В Грузии расследуют порчу машин депутата Самвела Манукяна

Грузинские правоохранители расследуют факт повреждения автомобилей, принадлежащих депутату парламента от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Самвелу Манукяну.

«Сотрудники МВД районного управления Ахалкалаки начали следственные мероприятия сразу после поступления сообщения о повреждении автомобиля. Назначены соответствующие экспертизы», — сообщили в управлении МВД по Самцхе-Джавахети.

Следствие ведется по статье 187 Уголовного Кодекса Грузии «Умышленная порча имущества».

«Много разных подозрений, я могу заверить, что случившееся не имеет отношения к моей предпринимательской деятельности, это связано с моей политической деятельностью. Посмотрим, как поработает полиция, что сможет выяснить», — сказал Манукян Jnews.ge.

Инцидент произошел 22 апреля, в районе часа ночи была совершена попытка умышленного поджога двух автомобилей, принадлежащих Манукяну. Машины были припаркованы перед домом депутата в Ахалкалаки. Отмечено, что злоумышленник облил бензином и поджег их. По информации свидетелей, злоумышленник убежал после того, как к нему приблизились соседи, оставив вещественные доказательства на месте преступления. Жильцы вызвали пожарную бригаду, но потушить огонь они смогли до прихода спасателей. Одна из машин была быстро потушена, вторая довольно сильно пострадала от пожара.