В Грузии перестанут сажать за хранение до 100 грамм сырой марихуаны

Конституционной суд Грузии признал потерявшей силу нормативное содержание части 1 статьи 260 УК Грузии (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов или прекурсоров), которое предусматривало лишение свободы за приобретение-хранение до 100 грамм марихуаны для личного пользования.

«Суд принял ко вниманию, что согласно закону, с точки зрения наркотического опьянения, 100 грамм сырой марихуаны является эквивалентом 50 грамм засушенной марихуаны. Исходя из указанного, Конституционный суд указал, что приобретение и хранение до 100 грамм сырой марихуаны не является более опасным, чем приобретение или хранение до 70 грамм высушенной марихуаны. Соответственно, и это не станет тем количеством наркотического средства, которое априори создает реальную опасность сбыта», — говорится в сообщении на сайте суда.

КС Грузии также установил, что недопустимо лишать свободы человека по мотиву защиты его же здоровья в тех условиях, когда приобретением или хранением марихуаны он не наносит вреда здоровью других.

EADaily сообщало ранее, что в конце 2016 года еще одним решением КС Грузии приобретение и употребление марихуаны для личного пользования в небольших объемах в Грузии было декриминализировано. Инициатором законодательного утверждения декриминализации марихуанны в Уголовном кодексе Грузии стал аппарат защитника по правам человека, который обосновал свой иск в Конституционный суд тем, что наказание, предусмотренное в УК страны, являлось чрезмерным. Согласно решению суда, приобретение и хранение до 70 граммов марихуаны само по себе не указывает на цель или реальный риск сбыта, и лишение свободы за такое деяние было негуманным обращением, которое противоречит конституции.

На сегодняшний день употребление наркотиков в Грузии является административным наказанием, если нарушителя поймают впервые, и уголовным, если такой факт будет зафиксирован повторно. По информации грузинских СМИ, КС Грузии не собирается останавливаться на этом и планирует также продолжить рассмотрение вопроса о признании неконституционной нормы о тюремном наказании за повторное употребление, приобретение, хранение и изготовление в личных целях других наркотических средств.

Вопрос декриминализации марихуаны в Грузии периодически становится темой внутриполитической жизни Грузии, а также нашел место в предвыборных программах некоторых политических партий страны, принявших участие в парламентских выборах 8 октября 2016 года. Полной легализации наркотиков в Грузии требует грузинское «Движение белого шума», чья последняя акция в центре Тбилиси сопровождалась столкновениями с полицией. «Движение белого шума» и десятки неправительственных организаций готовят законопроект, который должен поступить в парламент в ближайшее время.

Согласно результатам исследования, которое провел Центр наркозависимости «Альтернатива Джорджия» совместно с Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья в декабре 2015 года, в среднем 15,9% из 4,805 тыс. опрошенных в Грузии хотя бы раз в жизни курили марихуану. Средний возраст употребления марихуаны среди мужчин составил 19−22 года, а среди женщин — 20−22 года. Минимальный возраст среди мужчин — 12 лет, а среди женщин — 17 лет. В некоторых регионах Грузии пробовали «травку» хотя бы раз в жизни до 70% мужчин. В то же время в ходе анонимного опроса 0,6% опрошенных признались, что хотя бы раз в жизни вводили наркотики внутривенно.