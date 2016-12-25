В гражданские службы аэропорта Сочи мог внедриться террорист, — версия военкора Александра Коца (ФОТО, ВИДЕО)

Военкор КП.ру Александр Коц размышляет о возможных причинах крушения летевшего в Сирию самолета.

Меня всегда удивляет, с какой поспешностью власти с ходу отметают версию, которую, казалось бы, надо рассматривать в числе приоритетных. Всякий раз, когда в небе взрываются самолеты, нас зачем-то пытаются успокоить: «Это не теракт. Рассматриваются версии технической неисправности и ошибки пилотирования». Так было после страшной трагедии в августе 2004 года, когда в небе взорвались сразу два самолета — Ту-134 и Ту-154. Тогда потребовалось несколько часов, чтобы из маловероятной версия теракта превратилась в «рабочую». А чтобы признать диверсией катастрофу на Синаем потребовалось полтора месяца. Хотя с самых первых дней официальные лица и России, и Египта заверяли нас, что бомбы на борту не было.

Этим летом я летел таким же военным бортом Ту-154 из Москвы в Хабаровск — с четырьмя посадками. Меня не досмотрели ни разу. «Попутчиков», которые садились в Екатеринбурге, Чите, Улан-Удэ — тоже. Хотя на международных направлениях правила жестче.

У экипажа не было никакой информации о каких-то неисправностях отдельных систем или двигателей

Фото: Рушан Каюмов

— В Чкаловском нас всех всегда досматривали, — рассказал мне знакомый журналист, летавший этим же самолетов в Сирию. — Но досмотр не такой строгий, как в гражданских аэропортах. К примеру, я спокойно пронес двухлитровую бутылку воды. Перед тем, как запустить людей на борт, его тоже досматривают. Рейсы на Сирию идут либо с посадкой в Северной Осетии, либо в Сочи.

Мы садились как раз в Сочи, в гражданском аэропорту, где весь груз проходит таможню. Они там очень придирчивые, можно запросто застрять на два дня. Собственно, я поэтому и не полетел в этот раз, не стал рисковать. Пока работают таможенники, всех пассажиров уводят в столовую. За территорию аэропорта мы не выходим. Что там в это время с безопасностью я не знаю.

Мы помним, что бомбу на борт самолета в Египте пронес сотрудник аэропорта. Если предположить, что нечто подобное произошло и в этот раз, то вряд ли террорист сумел проникнуть на борт в Чкаловском. Это все-таки военный аэродром, режимный объект.

Среди пассажиров его быть не могло. Там вообще случайных людей не было. Остается аэропорт Сочи, где работают гражданские службы, в которые мог внедриться террорист.

Я не утверждаю, я говорю лишь о том, что такую версию нужно рассматривать, а не отметать. Пока этот «спящий агент», если он существует, не подложил еще одну бомбу в еще один самолет. Тем более, что эксперты считают такую возможность вполне вероятной.

Читайте также: Названа предварительная причина крушения самолёта Минобороны

Пока отрабатываются разные версии крушения летевшего в Сирию самолета

Фото: REUTERS

— У экипажа не было никакой информации о каких-то неисправностях отдельных систем или двигателей, — рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» летчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов. — В противном случае, если такая информация была бы, летчик по инструкции развернулся бы, произвел посадку на аэродроме вылета. В данной ситуации можно говорить о том, что, видимо, что-то все-таки на борту было. Потому что просто так самолеты не падают, аварийно не садятся. Но почему экипаж не сообщил информацию о том, что с ним произошло, это тоже вопрос. Один из вариантов — это отказ трех двигателей.

Читайте также: Теракт исключен, — глава оборонного комитета СовФеда

Но в любом случае экипаж информирует диспетчерскую службу, информирует Министерство обороны о той или иной причине. В данной ситуации, на мой взгляд, резкая потеря связи, резкая разгерметизация самолета привела к тому, что экипаж не смог, не успел сообщить о той причине, которая у них на борту произошла. Это мог быть взрывной характер, то есть мог произойти взрыв, и никто не смог сообщить — ни корреспонденты, которые там находились, ни сам экипаж. Ничего другого я не могу здесь предположить.

Помните историю с захватом самолета в 1988 году семьей Овечкиных? Талантливые музыканты из семейного джазового ансамбля «Семь Симеонов» получили заманчивое предложение от лондонской студии записи. И решили сбежать в Великобританию, захватив Ту-154. Два обреза охотничьих ружей и несколько самодельных взрывных устройств они спрятали в футляры музыкальных инструментов. Впрочем, сомневаюсь, что в этот раз кто-то стал бы «заморачиваться» с подменой футляров в багаже ансамбля Александрова. Ведь для того, чтобы самолет разлетелся в воздухе, достаточно 200 граммов тротила в банке из-под Колы.

Александр Коц