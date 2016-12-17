В Госдуме Украине предложили отдать России долг натурой

Задолженность Украины перед Россией в три миллиарда долларов может быть компенсирована натуральным продуктом.

Такое мнение в беседе с «Лентой. ру» высказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

По его словам, Украина могла бы возвратить долги высокотехнологичной продукцией своих предприятий.

«Я считаю, что это нормально. Взаиморасчеты — это всегда лучше, чем ничего. Что, разве нет продукции, которую можно было бы забрать? Конечно, есть. В частности, на Украине много высокотехнологичной продукции, которая могла бы нас привлечь», — сказал он.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство (МВФ признает кредит государственным) перед Россией. Москва выдала кредит на три миллиарда долларов Киеву в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп украинских еврооблигаций.

Позднее Киев предложил Москве реструктурировать долг, представив его как частный. Россия от этого предложения отказалась. Сейчас вопрос о задолженности находится в Высоком суде Лондона. В начале мая украинский президент Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату задолженности перед Россией.

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