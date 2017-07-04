В Госдуме прокомментировали заявление МИД Польши о культе Бандеры на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление МИД Польши относительно вето на возможное вступление Украины в ЕС в случае, если Киев продолжит восхвалять культ националиста Степана Бандеры.

«Совсем недавно польский сейм внёс изменения в закон о декоммунизации, который сам по себе порочен, дополнительные поправки, которые создают законодательную основу для сноса советских памятников — тем, кто погиб, защищая Польшу, кто помог её освободить от фашистских захватчиков.

Таким образом, воюя с советскими памятниками, поляки сами не способствуют тому, чтобы оценка истории Второй мировой войны, оценка преступлений фашизма были полноценными», — заявил Новиков.

По его словам, заявляя «справедливые вещи в отношении Украины, полякам стоит позаботиться о том, чтобы у них самих всё было в должном виде».

При этом он добавил, что реабилитация Бандеры идёт на Украине полным ходом вплоть до переименования улиц, что представляет для Польши болезненный аспект отношений с Украиной. Поэтому, по его мнению, заявления МИД Польши «вполне понятны» и оправданы.

Как ранее сообщала «Русская Весна», министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что страна может наложить вето на возможное вступление Украины в ЕС, если Киев продолжит восхвалять культ националиста Степана Бандеры.

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