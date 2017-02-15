В Госдуме прокомментировали заявление Белого дома по «возврату Крыма»
Президент США Дональд Трамп не выдерживает давления, которое на него оказывается.
Так глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал заявление Белого дома о том, что Трамп ждёт, что Россия «вернёт Крым».
«Это значит, что давление, которое на него оказывается, даёт о себе знать. Видимо, он не выдерживает. Конечно, это расходится с его обещаниями, в том числе подумать над признанием Крыма. Но, видите, не всегда это всё совпадает с тем, что он делает потом», — приводит слова Калашникова РИА Новости.
Как ранее сообщала «Русская Весна», пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп рассчитывает на то, что Россия займётся деэскалацией конфликта на Донбассе и «вернёт Крым».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487102952