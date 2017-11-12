В Госдуме прокомментировали слова Турчинова о «перекраске войск России под миротворцев»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия») назвал «бредовым домыслом» заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что Россия стягивает к границам Украины войска, чтобы «перекрасить» их под миротворцев ООН.

Ранее Турчинов заявил, что Россия якобы начала стягивать к границам Украины войска, которые собирается «перекрасить» под миротворцев ООН. Он также выразил уверенность, что закон о реинтеграции Донбасса не позволит России «реализовать свои планы».

«Что касается сосредоточения войск, которых собираются „перекрашивать“, это очередные бредовые домыслы со стороны киевского руководства, которое… должно быть озадачено лишь одной целью — это выполнить минские соглашения. А они под любым предлогом пытаются от этого уйти. По всей Европе разносят страхи, очередные страшилки о России», — сказал Красов РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что действия, о которых говорил Турчинов, российской стороной не предпринимаются. Красов также посоветовал Украине не искать первопричину в России, что руководство этой страны, по его словам, до этого неоднократно делало.

Депутат обратил внимание, что Киеву надо заботиться о неукоснительном выполнении минских соглашений.

«Надо всему цивилизованному мировому сообществу заставить Украину выполнить, наконец-то, эти соглашения…, чтобы кровь прекратила литься в двух республиках — ЛНР и ДНР», — заявил политик.

Красов отметил, что двум странам, Франции и Германии, которые являются «гарантами» с украинской стороны, в этой ситуации необходимо в первую очередь озаботиться вопросом соблюдения Киевом минских соглашений.

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