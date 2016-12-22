В Госдуме прокомментировали разрешение киевского суда на обыск в администрации Путина

В Государственной думе России прокомментировали решение Печерского суда в Киеве, который постановил предоставить доступ украинским следователям в администрацию президента России Владимира Путина для обыска, сообщает РИА Новости.

«Данное решение не соответствует международным правовым нормам. Россия — суверенное государство, о чём можно говорить? Они не только в администрацию президента, но и ко мне в квартиру не могут ворваться. Это политическое заявление, не более того», — сказал первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

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Он отметил, что «Украина может запрашивать нас, обращаться к нам с запросом „просим предоставить доступ”, но это через наш суд надо решать будет в итоге».

Как ранее сообщала «Русская Весна», Печерский суд Киева разрешил следователю Генпрокуратуры Украины по особо важным делам обыскать администрацию президента России Владимира Путина.