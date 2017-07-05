Россия 

В Госдуме предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей

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В Госдуме предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей | Русская весна

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов предложил разорвать дипломатические связи с Польшей и отозвать из страны российского посла из-за принятия Варшавой закона о сносе советских памятников.

«Мы должны к концу дня принять обращение в отношении того закона, который принял польский Сейм. В нашем обращении должно быть предусмотрено сегодня же к вечеру разорвать дипломатические связи, отозвать своего посла, польского прогнать, всякую торговлю в Польше закрыть», — заявил Харитонов на заседании Госдумы. 

Он подчеркнул, что в Польше погибли 600 тысяч солдат Красной армии.

Ранее зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил Польше эксгумировать останки советских солдат, захороненных во время Великой Отечественной войны, и вернуть их обратно в Россию.

В июне польский парламент принял закон, предполагающий снос около 500 памятников, «прославляющих коммунизм». По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

Российский МИД заявил, что в Польше не хотят оставлять мемориалы, увековечивающие память о неугодных нынешним властям страны организациях, событиях и датах. В ведомстве подчеркнули, что авторы «войны» с памятниками провоцируют дальнейшее обострение в российско-польских отношениях. 

В Госдуме шаг польских властей назвали надругательством над памятью советских людей, которые защищали эту страну от фашистов, а Общественная палата обратилась в ООН с требованием дать публичную оценку польскому закону.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499267441

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