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В Госдуме дали оценку идее переноса столицы России за Урал

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В Госдуме дали оценку идее переноса столицы России за Урал | Русская весна

Депутаты Госдумы РФ прокомментировали идею переноса столицы государства за Урал. В ГД считают инициативу нецелесообразной и сложно выполнимой.

С предложением о переносе столицы к президенту Владимиру Путину обратился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, аргументировав идею тем, что московский регион «вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева в беседе с RT отметила, что внутреннюю миграцию можно остановить и другими путями.

«Нужно расставить чуть больше приоритеты в регионах, заботиться о населении, чтобы люди не убегали с малой родины, а гордились ей, развивали предприятия, строили бизнес», — считает депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в комментарии «РИА Новости» добавил, что предложение интересное, однако сложно выполнимое, поскольку требует огромных затрат.

«С практической точки зрения сейчас переносить столицу практически невозможно из-за того, что нужны определенные затраты… В перспективе надо об этом подумать, но для этого надо сначала обстоятельно, четко встать на путь экономического развития, за счет высоких темпов экономического роста», — сказал Емельянов.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1503157576

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3 thoughts on “В Госдуме дали оценку идее переноса столицы России за Урал

  • 19.08.2017 at 20:46
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    * «Ирина Гусева… отметила …что внутреннюю миграцию
    можно остановить и другими путями…»

    = = Напыщенная балаболка !!!
    Мнит, что коль она — «Первый зам. пред. комитета ГосДУрьМЫ,
    то она умнее ЛОМОНОСОВА !!!!!!!

    1) КАК сделать так, чтобы люди не бежали из регионов в столицу…» ????
    2) В переносе столицы главное НЕ мигранты и бегство в Маськву,
    а – СЛОМАТЬ паразитическую систему, как Экономическую,
    так и Ментальную !!!!!!!

    Именно поэтому Пётр 1-й и перенёс столицу из М-вы в Питер,
    чтобы избавиться от Патриального менталитета !!!

    Япония меняла столицу. Китай менял. Бразилия поменяла.
    Польша, Литва,…
    Недавно – Казахстан перенёс столицу из окраины, слишком близкой к опасным границам,
    в ЦЕНТР страны !!
    ЭТО – как переезд из старой, забитой Клопами, Тараканами, Крысами и пр.,
    квартиры в новую, в новом микрорайоне !!!

    Кстати, ЭТУ тему ещё в марте 2012 г. предложил С. Шойгу !!!!
    Так что, приоритет – за ним !!!

    = Полагаю, что ЕСЛИ С.К. Шойгу станет Президентом,
    то ОН – перенесёт столицу,
    чтобы оторвать её от “Рублёвок“, “Долляровок“, “Завиднёвок“
    и пр. вертепно-злачных мест…

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  • 19.08.2017 at 20:48
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    * СМИ, 6.04.2012. «Шойгу: Столица России должна быть в Сибири.»
    — «…Избранный накануне губернатор Московской обл. Сергей Шойгу считает,
    что столица России должна быть расположена в Сибири. …
    По словам С. Шойгу, «в этот вопрос надо еще раз погружаться…»
    — — — * — — —

    >ШОЙГУ — на воеводство!<
    Часть 2-3.

    1-10) _ Перенести Столицу, говоришь?…
    А то Москва стал город, всеми клятый?!…
    Так, что, Серёга, моть, возьмём ИРТЫШ,
    погиб ЕРМАК где, “думою объятый“ ?…

    2-10) _ Был первый во всём мире Ледокол
    “Ермак“: сломать мог саму тяжку льдину;
    полвека он пахал, как добрый вол —
    спасал Страну он в тяжкую годину!…

    3-10) _ Столице новой надо ж имя дать
    и место на реке поставить точно.
    Тут надо снова Вече бы собрать,
    и пусть Решенье будет правомочным!

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  • 19.08.2017 at 20:50
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    4-10) _ Я так смекаю: город есть Тобольск
    у стрелки Иртыша с Тоболом-речкой:
    земли с избытком хватит для Посольств,
    а в Зиму – дров, чтоб жарко грели печки!…

    5- 10) _ Тобольск в Сибири – Первый стольный Град!
    Там есть уж Кремль – из камня он построен!
    Но… – не растёт там, правда, виноград;
    но Рыба – есть, Ермак был бы доволен!…

    6-10) _ Нам ЛОМОНОСОВ Миша объяснил:
    в Сибири наши спрятаны богатства!
    Добавить чтоб России свежих сил, –
    в Сибирь пойдём : с Урала и до Братска !…

    7-10) _ Лимонов баит – первым он сказал.
    Но врёт Бананов: первым – Ломоносов!
    Потом – Колчак : он в Омске основал
    столицу буржуинов-кровососов…

    8-10) _ Москва и Питер, и опять – Москва…
    Петруха шёл на Запад, чтоб развиться;
    при Ленине вернулась “взад“ она,
    чтоб вновь от буржуинов отделиться.

    9-10) _ И, вот, опять пред Кризисом Страна.
    России надо снова бы встряхнуться!
    Чтоб вновь не обезлюдела она,
    лицом нам надо к Солнцу повернуться !…

    10-10) _ Давай, Серёга, жми сильней на газ !
    Спасал страну и мир ты от пожаров…
    В Сибири есть ещё Рабочий Класс:
    ОН всё построит и без комиссаров!…

    Силон Селенов, 7 апреля 2012

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