В Госдуме дали оценку идее переноса столицы России за Урал

Депутаты Госдумы РФ прокомментировали идею переноса столицы государства за Урал. В ГД считают инициативу нецелесообразной и сложно выполнимой.

С предложением о переносе столицы к президенту Владимиру Путину обратился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, аргументировав идею тем, что московский регион «вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева в беседе с RT отметила, что внутреннюю миграцию можно остановить и другими путями.

«Нужно расставить чуть больше приоритеты в регионах, заботиться о населении, чтобы люди не убегали с малой родины, а гордились ей, развивали предприятия, строили бизнес», — считает депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в комментарии «РИА Новости» добавил, что предложение интересное, однако сложно выполнимое, поскольку требует огромных затрат.

«С практической точки зрения сейчас переносить столицу практически невозможно из-за того, что нужны определенные затраты… В перспективе надо об этом подумать, но для этого надо сначала обстоятельно, четко встать на путь экономического развития, за счет высоких темпов экономического роста», — сказал Емельянов.

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