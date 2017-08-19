В Госдуме дали оценку идее переноса столицы России за Урал
Депутаты Госдумы РФ прокомментировали идею переноса столицы государства за Урал. В ГД считают инициативу нецелесообразной и сложно выполнимой.
С предложением о переносе столицы к президенту Владимиру Путину обратился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, аргументировав идею тем, что московский регион «вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева в беседе с RT отметила, что внутреннюю миграцию можно остановить и другими путями.
«Нужно расставить чуть больше приоритеты в регионах, заботиться о населении, чтобы люди не убегали с малой родины, а гордились ей, развивали предприятия, строили бизнес», — считает депутат.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в комментарии «РИА Новости» добавил, что предложение интересное, однако сложно выполнимое, поскольку требует огромных затрат.
«С практической точки зрения сейчас переносить столицу практически невозможно из-за того, что нужны определенные затраты… В перспективе надо об этом подумать, но для этого надо сначала обстоятельно, четко встать на путь экономического развития, за счет высоких темпов экономического роста», — сказал Емельянов.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1503157576
3 thoughts on “В Госдуме дали оценку идее переноса столицы России за Урал”
* «Ирина Гусева… отметила …что внутреннюю миграцию
можно остановить и другими путями…»
= = Напыщенная балаболка !!!
Мнит, что коль она — «Первый зам. пред. комитета ГосДУрьМЫ,
то она умнее ЛОМОНОСОВА !!!!!!!
1) КАК сделать так, чтобы люди не бежали из регионов в столицу…» ????
2) В переносе столицы главное НЕ мигранты и бегство в Маськву,
а – СЛОМАТЬ паразитическую систему, как Экономическую,
так и Ментальную !!!!!!!
Именно поэтому Пётр 1-й и перенёс столицу из М-вы в Питер,
чтобы избавиться от Патриального менталитета !!!
Япония меняла столицу. Китай менял. Бразилия поменяла.
Польша, Литва,…
Недавно – Казахстан перенёс столицу из окраины, слишком близкой к опасным границам,
в ЦЕНТР страны !!
ЭТО – как переезд из старой, забитой Клопами, Тараканами, Крысами и пр.,
квартиры в новую, в новом микрорайоне !!!
Кстати, ЭТУ тему ещё в марте 2012 г. предложил С. Шойгу !!!!
Так что, приоритет – за ним !!!
= Полагаю, что ЕСЛИ С.К. Шойгу станет Президентом,
то ОН – перенесёт столицу,
чтобы оторвать её от “Рублёвок“, “Долляровок“, “Завиднёвок“
и пр. вертепно-злачных мест…
* СМИ, 6.04.2012. «Шойгу: Столица России должна быть в Сибири.»
— «…Избранный накануне губернатор Московской обл. Сергей Шойгу считает,
что столица России должна быть расположена в Сибири. …
По словам С. Шойгу, «в этот вопрос надо еще раз погружаться…»
— — — * — — —
>ШОЙГУ — на воеводство!<
Часть 2-3.
1-10) _ Перенести Столицу, говоришь?…
А то Москва стал город, всеми клятый?!…
Так, что, Серёга, моть, возьмём ИРТЫШ,
погиб ЕРМАК где, “думою объятый“ ?…
2-10) _ Был первый во всём мире Ледокол
“Ермак“: сломать мог саму тяжку льдину;
полвека он пахал, как добрый вол —
спасал Страну он в тяжкую годину!…
3-10) _ Столице новой надо ж имя дать
и место на реке поставить точно.
Тут надо снова Вече бы собрать,
и пусть Решенье будет правомочным!
4-10) _ Я так смекаю: город есть Тобольск
у стрелки Иртыша с Тоболом-речкой:
земли с избытком хватит для Посольств,
а в Зиму – дров, чтоб жарко грели печки!…
5- 10) _ Тобольск в Сибири – Первый стольный Град!
Там есть уж Кремль – из камня он построен!
Но… – не растёт там, правда, виноград;
но Рыба – есть, Ермак был бы доволен!…
6-10) _ Нам ЛОМОНОСОВ Миша объяснил:
в Сибири наши спрятаны богатства!
Добавить чтоб России свежих сил, –
в Сибирь пойдём : с Урала и до Братска !…
7-10) _ Лимонов баит – первым он сказал.
Но врёт Бананов: первым – Ломоносов!
Потом – Колчак : он в Омске основал
столицу буржуинов-кровососов…
8-10) _ Москва и Питер, и опять – Москва…
Петруха шёл на Запад, чтоб развиться;
при Ленине вернулась “взад“ она,
чтоб вновь от буржуинов отделиться.
9-10) _ И, вот, опять пред Кризисом Страна.
России надо снова бы встряхнуться!
Чтоб вновь не обезлюдела она,
лицом нам надо к Солнцу повернуться !…
10-10) _ Давай, Серёга, жми сильней на газ !
Спасал страну и мир ты от пожаров…
В Сибири есть ещё Рабочий Класс:
ОН всё построит и без комиссаров!…
Силон Селенов, 7 апреля 2012