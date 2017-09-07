В Госдепе прокомментировали инициативу Путина по размещению в Донбассе миротворцев ООН

Идея размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе достойна изучения, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.

«Мы поддерживаем усилия партнеров по „нормандскому формату“ в реализации минских соглашений. Мы считаем, что возможность миротворческих сил ООН для восточной Украины достойна изучения как средство защиты граждан Украины, независимо от этнической принадлежности или национальности, и как путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины», — отметил американский дипломат.

В госдепе подчеркнули, что «любая такая сила должна обладать широким мандатом» для обеспечения мира и безопасности «на всей оккупированной территории на Украине, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или институционализации подразделений внутри Украины».

«Наши цели ясны: восстановить территориальную целостность Украины и защитить украинцев независимо от их религии, этнической принадлежности или языка.

Мы считаем важным улучшить ситуацию с безопасностью в качестве первого шага, и неоднократно призывали Россию обеспечить реальное и долговременное прекращение огня, развести (силы) по линии соприкосновения, вывести тяжелое вооружение и обеспечить полный, беспрепятственный и безопасный доступ для международных наблюдателей, в том числе на международной границе», — добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.

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